العنصر: “حزبنا يتواصل مع المغاربة دون ضجة وسنحتل المراتب الأولى”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن كافة تنظيمات حزبه تعمل جاهدة للتواصل مع المغاربة و إقناعهم بالبرنامج الانتخابي الطموح الذي سيعزز مكانة و حضور الحزب في المشهد السياسي.

العنصر وخلال حديثه ببرنامج تلفزي، أكد أن حزب الحركة الشعبية يتواصل مع الناخبات و الناخبين بشكل مستمر و دون بهرجة ولا ضجيج كما تحاول بعض الأحزاب أن تفعل.

و أوضح زعيم الحركة الشعبية أن حزبه يسعى لنيل المراتب الأولى، مؤكدا أن الهدف الذي سطره المكتب السياسي للحزب يبقى إقناع الناخبين و الحصول على المراكز الثلاث الأولى.

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