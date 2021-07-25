جريمة قتل بشعة بسوق السبت و الأمن يعتقل المشتبه بهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

هز خبر وقوع جريمة قتل بالمنطقة سكون سوق السبت التابعة إداريا لإقليم الفقيه بنصالح، حيث وقعت جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في بداية الثلاثينات من العمر.

و أوضحت مصادر محلية أن دوافع جريمة القتل تظل مجهولة لحدود الساعة بالرغم من تناسل بعض الشائعات التي تفيد بشبهة الانتقام بسبب موضوع الخيانة الزوجية.

و مباشرة فور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت عناصر الأمن التابعة لمدينة سوق السبت لمكان الجريمة، ليتم بعدها فتح تحقيق قاد لتوقيف عدد من المشتبه بهم في عملية القتل.

و قد جرى نقل جثة الهالك وفق ذات المصادر لمستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي لها، فيما يتم حاليا تعميق البحث مع الموقوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

*الصورة من الأرشيف

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