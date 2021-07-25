على متنها 100 مسافر.. انطلاق أول رحلة تربط بين تل أبيب ومراكش
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد انتظار طويل، انطلقت رسميا صباح اليوم الأحد أول رحلة سياحية بين تل أبيب و مراكش و على متنها 100 مسافر.
و حسب ما أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية ، فالطائرة التي تؤمن أول رحلة بين البلدين هي من نوع “دريملاينر 787-9″، و تابعة لشركة الطيران “إسرائير”.
و حسب ذات المصدر، فيتوقع أن تحط الطائرة التي على متنها مائة مسافر و التي تؤمن أول رحلة سياحية بين إسرائيل و المغرب على أرضية مطار مراكش المنارة الدولي على الساعة الثالثة والنصف زوالا من نهار اليوم.
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المجموع 13 آراء
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2 تعليقات
التنقل بين المدن ممنوع..وبين الدول مسموح…فهم تسط
شي عادي مرحبا بهم المغرب والحمد لله له علاقات مع جميع دول العالم التي تحترم الوحدة الترابية للمملكة