على متنها 100 مسافر.. انطلاق أول رحلة تربط بين تل أبيب ومراكش

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد انتظار طويل، انطلقت رسميا صباح اليوم الأحد أول رحلة سياحية بين تل أبيب و مراكش و على متنها 100 مسافر.

و حسب ما أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية ، فالطائرة التي تؤمن أول رحلة بين البلدين هي من نوع “دريملاينر 787-9″، و تابعة لشركة الطيران “إسرائير”.

و حسب ذات المصدر، فيتوقع أن تحط الطائرة التي على متنها مائة مسافر و التي تؤمن أول رحلة سياحية بين إسرائيل و المغرب على أرضية مطار مراكش المنارة الدولي على الساعة الثالثة والنصف زوالا من نهار اليوم.

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