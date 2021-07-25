ملياري سنتيم تدفع الجامعة لمنع الكوكب المراكشي من التعاقدات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من كون الفريق ضمن مكانته بالقسم الوطني الاحترافي الثاني و لو بشق الأنفس في آخر الدورات، غير أن متاعب الكوكب المراكشي يبدو أنها ستستمر و تتواصل بعد قرار الجامعة الأخير.

و في هذا الصدد، توصلت إدارة ممثل عاصمة البهجة و النخيل بمراسلة من جامعة الكرة تؤكد فيها أن النادي المراكشي ممنوع من التعاقدات و من إبرام أي صفقة قبل تسوية الديون المتراكمة عليه.

و أوضحت مراسلة الجامعة أن سبب منع الفريق من التعاقدات يعود لتراكم ديون النزاعات على إدارة الكوكب المراكشي والتي تبلغ ملياري سنتيم و 200 مليون.

و طالبت الجامعة من إدارة الفريق المراكشي تسوية الديون العالقة قبل التأشير بفك القيد على انتدابات الفريق.

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