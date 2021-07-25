بنكيران للمغاربة: “شوفو أش واقع في الدول الشقيقة والمجاورة”

2021-07-25 / 11:33 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في خروج إعلامي جديد لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق و الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية، وجه فيه رسالة للمغاربة مخاطبا إياهم بضرورة التمعن فيما يقع و يجري بالدول المجاورة.

و خاطب بنكيران كافة المغاربة في بث مباشر بصفحته الرسمية قائلا: “شوفو شنو واقع عند دول جارة و شقيقة و ستعرفون قيمة الملكية في ضمان أمن و استقرار الشعوب”.

و دعا بنكيران كافة المغاربة للالتفاف خلف عاهل البلاد للدفاع عن توابث و مقدسات الوطن في ظل الحملة الشرسة التي يتعرض لها المغرب من أعداء الخارج بدعم من بعض عديمي الوطنية بالداخل و المعدودين على رؤوس الأصابع.

 

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تعليق واحد

  1. حفظ الله ملكنا محمد السادس باني مجد المغرب الجديد قاهر الاعداء ونحن جميعا جنود مجندين وراءه عاش المملكة المغربية العلوية الشريفة

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