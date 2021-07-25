في إطار تقوية العلاقات.. مساعد وزير خارجية أمريكا يزور المغرب

2021-07-25 / 11:25 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار تقوية العلاقات التي تجمع المملكة المغربية و الولايات المتحدة الأمريكية و التي توجت قبل أشهر باعتراف الأخيرة بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء المغربية، سيقوم مساعد وزير الخارجية الأمريكية بزيارة للرباط.

و في هذا الصدد، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود سيزور كلا من المغرب والجزائر والكويت، في الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 29 يوليوز.

و قرر مساعد وزير خارجية أمريكا زيارة الجزائر أولا قبل أن يطير للمغرب للقاء عدد من المسؤولين المغاربة في إطار أجندة عمل تتعلق بمناقشة مجموعة من المواضيع الراهنة.

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