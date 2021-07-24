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توضيح من الحكومة بخصوص منع التنقل من أو في اتجاه ثماني مدن

2021-07-24 / 11:22 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بلاغا بخصوص منع التنقل من أو في اتجاه ثماني مدن، وهذا نص البلاغ كاملا:

تم مساء اليوم ترويج بلاغ منسوب لوزارتي الداخلية والصحة بخصوص منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه ثمان مدن، على أساس أنه جديد، في حين أنه بلاغ قديم يعود للسنة الماضية ولا علاقة له بهذه السنة.

إذ لم يصدر أي بلاغ جديد بخصوص منع أو تقييد التنقل بين المدن، سواء عن الحكومة عموما أو عن وزارتي الصحة والداخلية خصوصا، باستثناء البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز الجاري، والذي دخلت الإجراءات الواردة فيه حيز التنفيذ ابتداءً من أمس الجمعة على الساعة الحادية عشر ليلاً.

‬ وإذ نقدم هذا التوضيح فإننا نؤكد أن البلاغات الرسمية تصدر عبر قنوات التواصل الرسمية للحكومة، وغير ذلك فهي أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة

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