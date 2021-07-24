فرنسا.. إجلاء نحو 100 شخص بسبب حريق ضخم جنوب البلاد

هبة بريس ـ وكالات

اندلع حريق كبير ظهر اليوم السبت بالقرب من الطريق السريع A61 بين مدينتي ناربون وكاركاسون في جنوب فرنسا، وفق ما نقلته موقع “بي أف أم تي في” عن رجال الإطفاء.

وأوضح الموقع أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حاليا، فيما تم إجلاء نحو 100 شخص لأسباب تتعلق بالسلامة.

وانتشرت ألسنة اللهب من الشمال إلى الشرق، واحترق ما لا يقل عن 300 هكتار من الغابات بالفعل، في حين توجه 500 رجل إطفاء للموقع.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن السيطرة على الحريق قد تتطلب أياما عديدة.

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