الهجوم المسلح يقود ثلاثة اشخاص للإعتقال بسلا

2021-07-24 / 11:05 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات بنفس المدينة، اليوم السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و33 سنة، كلهم من ذوي السوابق القضائية ومن بينهم شقيقان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالهجوم المسلح على مقهى والمقرون بالسرقة والعنف باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع إشعار حول تعرض مقهى بحي السلام لهجوم باستعمال السلاح الأبيض من قبل المشتبه فيهم، والذين قاموا بتعنيف الزبناء وسلب أحدهم هاتفه النقال، وهي الأفعال التي تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفاد البلاغ بأن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة بشكل كامل، قبل أن يتأتّى توقيفهم خلال عملية أمنية تم تنفيذها زوال اليوم السبت بمنطقة عامر ضواحي مدينة سلا.

وقد تم ، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. الامن يوقف قاتل شخص بالسلاح الأبيض

فاس.. الامن يوقف قاتل شخص بالسلاح الأبيض

2021-07-24 / 3:11 مساءً
Photo of جريمة بشعة تهز سلا.. جندي متقاعد يقتل زوجته وابنته وينتحر

جريمة بشعة تهز سلا.. جندي متقاعد يقتل زوجته وابنته…

2021-07-23 / 8:00 مساءً
Photo of زوج يجهز على زوجته بفاس

زوج يجهز على زوجته بفاس

2021-07-23 / 4:14 مساءً
Photo of تارودانت .. شخص يحاول الانتحار من أعلى عمود كهربائي

تارودانت .. شخص يحاول الانتحار من أعلى عمود كهربائي

2021-07-22 / 7:46 مساءً
Photo of الرباط ..شرطي يشهر سلاحه لتوقيف جانح “مسلح”

الرباط ..شرطي يشهر سلاحه لتوقيف جانح “مسلح”

2021-07-22 / 2:29 مساءً
Photo of تصادم طائرتين بمطار دبي الرئيسي ولا إصابات

تصادم طائرتين بمطار دبي الرئيسي ولا إصابات

2021-07-22 / 9:52 صباحًا
Photo of حادثة ضواحي “برشلونة” تودي بحياة طفل مغربي والسلطات تعتقل الأب

حادثة ضواحي “برشلونة” تودي بحياة طفل مغربي والسلطات تعتقل…

2021-07-21 / 4:52 مساءً
Photo of جريمة قتل تهز منطقة الحي الصناعي بإقليم الجديدة والمشتبه بهما شقيقان

جريمة قتل تهز منطقة الحي الصناعي بإقليم الجديدة والمشتبه…

2021-07-21 / 2:59 مساءً
Photo of إصابة أربعة أشخاص إثر نقلاب حافلة لنقل المسافرين بشتوكة

إصابة أربعة أشخاص إثر نقلاب حافلة لنقل المسافرين بشتوكة

2021-07-19 / 2:04 مساءً
Photo of مأساة : 8 وفيات في حريق بدرب الفقراء بالدار البيضاء

مأساة : 8 وفيات في حريق بدرب الفقراء بالدار…

2021-07-19 / 12:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق