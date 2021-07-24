الهجوم المسلح يقود ثلاثة اشخاص للإعتقال بسلا

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات بنفس المدينة، اليوم السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و33 سنة، كلهم من ذوي السوابق القضائية ومن بينهم شقيقان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالهجوم المسلح على مقهى والمقرون بالسرقة والعنف باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع إشعار حول تعرض مقهى بحي السلام لهجوم باستعمال السلاح الأبيض من قبل المشتبه فيهم، والذين قاموا بتعنيف الزبناء وسلب أحدهم هاتفه النقال، وهي الأفعال التي تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفاد البلاغ بأن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة بشكل كامل، قبل أن يتأتّى توقيفهم خلال عملية أمنية تم تنفيذها زوال اليوم السبت بمنطقة عامر ضواحي مدينة سلا.

وقد تم ، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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