إبن كيران: “المغرب مستهدف من الجيران”
هبة بريس ـ الرباط
اشاد عبد الاله بنكيران بالدور الذي تلعبه المخابرات المغربية،محذرا من الخلفيات والأبعاد الخطيرة، للمزاعم التي تروج بتجسس المغرب على شخصيات عامة
عبد الإله إبن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، اوضح ان جميع الدول “مستهدفة في زمننا الحالي وليس فقط المغرب”، مشيرا أن المغرب “مستهدف بالدرجة الأولى من حكام الجزائر، لأنه دولة لها تاريخ”.
وطالب إبن كيران في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”، من حكام الجزائر “مراجعة أنفسهم في قراراتهم التي يتخذونها ضد المغرب”، معتبرا أنها “كلها قرارات ومحاولات باءت بالفشل”.
وتابع رئيس الحكومة السابق في حديثه أن المغرب “لم يكن لديه أي مشاكل آنذاك مع الجزائر”، مشيرا أن المغرب قام “بتقديم يد المساعدة عدة مرات متتالية للجزائر”.
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المجموع 3 آراء
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3 تعليقات
المغرب.مستهدف.من.الجيران.يعرفه.المغاربة.كلهم لكن.كذلك.مستهدف.منك.ومن.حزبك الدخيل.علينا.من.المشرق..الممول من.قطر وتركيا واوباما سابقا.
اذا.كان.مغربنا.مستهدفا.من.الجيران.فحكومتك وحكومة.العثماني لم تبدل.اي مجهود للوقوف ضد.من.يستهدفنا.لا.اقليميا.ولا.وطنيا ولا دوليا مهمتك هو الحصول.على9 ملايين وتوظيف أبناءك والرقي بأعضاء حزبك ومصادر حق المغاربة
خصارا فرطنا فهاد العبقري
ثاني حييتوا لنا هذا بعدما ارتحنا من كمارته؟