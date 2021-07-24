إبن كيران: “المغرب مستهدف من الجيران”

هبة بريس ـ الرباط

اشاد عبد الاله بنكيران بالدور الذي تلعبه المخابرات المغربية،محذرا من الخلفيات والأبعاد الخطيرة، للمزاعم التي تروج بتجسس المغرب على شخصيات عامة

عبد الإله إبن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، اوضح ان جميع الدول “مستهدفة في زمننا الحالي وليس فقط المغرب”، مشيرا أن المغرب “مستهدف بالدرجة الأولى من حكام الجزائر، لأنه دولة لها تاريخ”.

وطالب إبن كيران في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”، من حكام الجزائر “مراجعة أنفسهم في قراراتهم التي يتخذونها ضد المغرب”، معتبرا أنها “كلها قرارات ومحاولات باءت بالفشل”.

وتابع رئيس الحكومة السابق في حديثه أن المغرب “لم يكن لديه أي مشاكل آنذاك مع الجزائر”، مشيرا أن المغرب قام “بتقديم يد المساعدة عدة مرات متتالية للجزائر”.

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