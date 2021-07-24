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بنكيران: الحموشي أفضل مسؤول أمني عرفه المغرب

2021-07-24 / 10:02 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نفى عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بكل قوة كل اتهام للمغرب بـ”مزاعم التجسس عبر برنامج “بيغاسوس”،

وقال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق،إن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني افضل مسؤول امني

وتابع “المخابرات بالمغرب تقوم بدورها بشكل كوني، والإنسان لا يجب أن يكون مغفلا أو يظهر أنه مغفل، وهادشي معمول به في جميع أنحاء العالم”.
وزاد قائلا “ولكن الحمد لله الناس يستنكرون هذه الادعاءات وجالسين في منازلهم”.

وأضاف ابن كيران، في بث على صفحته الرسمية بالفيسبوك” أن المغرب بنى دولة مستقلة عن الشرق ومعتدلة ، مشيرا إلى أن الإسلام هو جوهر قوة المغرب وأن التفريط فيه يعني نهايته.

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‫5 تعليقات

  1. باع باع باع باع ،حتى تشبيهم بالخرفان هو عار ،،لان الخرفان ايام العيد تدخل الفرحة في قلوب كل مؤمن بالله ورسله ،اما انتم فلقاؤنا عند مالك السماوات والأرض

  4. فعلا السيد الهاموشي احسن رجل اشتغل في الأمن المغربي وفقه الله وفي الخارجية السيد بوريطة اشغل احسن مايكون سياسة الخارجية وفقه الله اما سيدنا نصره الله غدي بينا في احسن الحكم ورفع راسنا بي الدوول تعيش تعيش تعيش ياسيدنا

  5. اشجب واندد بشدة الادعاءات المضللة التي اطلقتها بعض الجهات المعادية لبلادنا من اجل الضرب في مصالحه والنيل من مخابراته القوية والسوية والمعترف بنزاهتها عالميا لذلك يتعين على المغرب متابعة ومعاقبة الجهات التي اصدرت هذه الاخبار الزاىفة والتي لا اساس لها من الصحة الى الامام يا بلادي عاش المغرب عاش الملك محمد السادس باني مجد المغرب الجديد حفظه الله ونصره على الاعداء

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