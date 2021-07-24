بنكيران: الحموشي أفضل مسؤول أمني عرفه المغرب

هبة بريس ـ الرباط

نفى عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بكل قوة كل اتهام للمغرب بـ”مزاعم التجسس عبر برنامج “بيغاسوس”،

وقال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق،إن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني افضل مسؤول امني

وتابع “المخابرات بالمغرب تقوم بدورها بشكل كوني، والإنسان لا يجب أن يكون مغفلا أو يظهر أنه مغفل، وهادشي معمول به في جميع أنحاء العالم”.

وزاد قائلا “ولكن الحمد لله الناس يستنكرون هذه الادعاءات وجالسين في منازلهم”.

وأضاف ابن كيران، في بث على صفحته الرسمية بالفيسبوك” أن المغرب بنى دولة مستقلة عن الشرق ومعتدلة ، مشيرا إلى أن الإسلام هو جوهر قوة المغرب وأن التفريط فيه يعني نهايته.

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