مجلس الأمن يبحث الأربعاء اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

2021-07-24 / 8:51 مساءً
0
هبة بريس

من المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، “الانتهاكات” الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس.

جاء ذلك وفق ما أفاد به مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال منصور إن “مجلس الأمن سيعقدُ جلسة الأربعاء المقبل يبحث فيها انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس وحصار قطاع غزة وقضية الأسرى”.

وأوضح السفير الفلسطيني أن مذكرة جرى إرسالها، أمس الجمعة، إلى رئيس مجلس الأمن نيكولا دو ريفيير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش بشأن “انتهاكات الاحتلال”.

ودعا منصور في المذكرة المجتمع الدولي إلىى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على السلطات الإسرائيلية لاحترام القانون في الأراضي الفلسطينية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا تفرض حجرا على الوافدين من 4 دول

إسبانيا تفرض حجرا على الوافدين من 4 دول

2021-07-24 / 9:13 مساءً
Photo of احتجاجات في فرنسا تنديدا بتوسيع تطبيق “الشهادة الصحية”

احتجاجات في فرنسا تنديدا بتوسيع تطبيق “الشهادة الصحية”

2021-07-24 / 7:34 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو ..تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا

أولمبياد طوكيو ..تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا

2021-07-24 / 5:32 مساءً
Photo of تونس تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا بلغ 317 في 24 ساعة

تونس تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا بلغ 317…

2021-07-24 / 3:59 مساءً
Photo of هل لقاحات كورونا تتوافق مع الشريعة الاسلامية ..الصحة العالمية تجيب

هل لقاحات كورونا تتوافق مع الشريعة الاسلامية ..الصحة العالمية…

2021-07-24 / 2:33 مساءً
Photo of الصين تلغي رحلات جوية وتحرك سفنا مع اقتراب إعصار “إن-فا”

الصين تلغي رحلات جوية وتحرك سفنا مع اقتراب إعصار…

2021-07-24 / 2:17 مساءً
Photo of أستراليا..مظاهرات حاشدة بسبب اجراءات الحجر

أستراليا..مظاهرات حاشدة بسبب اجراءات الحجر

2021-07-24 / 11:16 صباحًا
Photo of تقرير أممي يسلط الضوء على تموضع الجماعات الإرهابية

تقرير أممي يسلط الضوء على تموضع الجماعات الإرهابية

2021-07-24 / 10:51 صباحًا
Photo of قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند يقفز الى 125

قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند يقفز الى 125

2021-07-24 / 10:35 صباحًا
Photo of فرنسا.. قانون يشدد الرقابة على المساجد ويحارب تعدد الزوجات

فرنسا.. قانون يشدد الرقابة على المساجد ويحارب تعدد الزوجات

2021-07-24 / 9:07 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق