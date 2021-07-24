مجلس الأمن يبحث الأربعاء اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

هبة بريس

من المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، “الانتهاكات” الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس.

جاء ذلك وفق ما أفاد به مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال منصور إن “مجلس الأمن سيعقدُ جلسة الأربعاء المقبل يبحث فيها انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس وحصار قطاع غزة وقضية الأسرى”.

وأوضح السفير الفلسطيني أن مذكرة جرى إرسالها، أمس الجمعة، إلى رئيس مجلس الأمن نيكولا دو ريفيير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش بشأن “انتهاكات الاحتلال”.

ودعا منصور في المذكرة المجتمع الدولي إلىى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على السلطات الإسرائيلية لاحترام القانون في الأراضي الفلسطينية.

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