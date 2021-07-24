Tunisia's Mohamed Khalil Jendoubi celebrates with his silver medal on the podium after winning the taekwondo men's -58kg gold medal bout during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Makuhari Messe Hall in Tokyo on July 24, 2021. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

أول ميدالية للعرب في أولمبياد طوكيو

2021-07-24 / 8:41 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

حصد العرب ميدالية أولى في اليوم الأول من توزيع الميداليات في أولمبياد طوكيو الصيفي، عن طريق التونسي محمد خليل الجندوبي الذي أحرز فضية وزن 58 كلغ في رياضة التايكواندو.

وهذه أفضل نتيجة لتونس في الألعاب منذ إحراز حبيبة لغريبي ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في لندن 2012، علماً أنها أحرزت ثلاث برونزيات في النسخة الأخيرة.

وهي ثاني ميدالية لتونس في التايكواندو بعد برونزية أسامة الوسلاتي في وزن 80 كلغ في دورة ريو 2016، رافعة رصيدها العام إلى 14 ميدالية.

وبعد تخلّصه من بطل العالم الكوري الجنوبي جون هانغ في نصف النهائي، أخفق اللاعب الشاب البالغ 19 عاماً في الثواني الأخيرة أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا.

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