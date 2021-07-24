أول ميدالية للعرب في أولمبياد طوكيو

هبة بريس ـ رياضة

حصد العرب ميدالية أولى في اليوم الأول من توزيع الميداليات في أولمبياد طوكيو الصيفي، عن طريق التونسي محمد خليل الجندوبي الذي أحرز فضية وزن 58 كلغ في رياضة التايكواندو.

وهذه أفضل نتيجة لتونس في الألعاب منذ إحراز حبيبة لغريبي ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في لندن 2012، علماً أنها أحرزت ثلاث برونزيات في النسخة الأخيرة.

وهي ثاني ميدالية لتونس في التايكواندو بعد برونزية أسامة الوسلاتي في وزن 80 كلغ في دورة ريو 2016، رافعة رصيدها العام إلى 14 ميدالية.

وبعد تخلّصه من بطل العالم الكوري الجنوبي جون هانغ في نصف النهائي، أخفق اللاعب الشاب البالغ 19 عاماً في الثواني الأخيرة أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا.

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