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قرار جديد لوزارة الصحة بشأن التلقيح

2021-07-24 / 7:14 مساءً
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هبة بريس

أفادت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، بأن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة الى غاية الثامنة مساء طيلة أيام الأسبوع، ابتداء من غد الأحد.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن هذا الإجراء يأتي من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد مرض (كوفيد-19).

وفي هذا الصدد، يدعو البلاغ الفئات المستهدفة إلى التوجه إلى هذه المراكز لأخذ جرعاتهم من اللقاح.

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