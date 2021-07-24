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الأردن يبدأ تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19

2021-07-24 / 5:16 مساءً
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هبة بريس

قالت وكالة الأنباء الأردنية، السبت، إن الأردن سيبدأ تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر ضد مرض كوفيد-19 اعتبارا من يوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إنه يمكن إعطاء لقاح فايزر-بيونتك للأطفال بموافقة ولي الأمر دون الحاجة إلى موعد مسبق.

يأتي القرار في الوقت الذي رفع فيه الأردن معظم القيود في بداية يوليو تموز، وأعاد فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة والنوادي الليلية في الفنادق بعد انخفاض الإصابات من ذروتها في مارس عندما كان يجري تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميا.

وتم تسجيل 331 إصابة جديدة وأربع وفيات الجمعة.

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