تسجيل 5494 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎‎

هبة بريس ت الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 5494 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 575162 حالة في المغرب.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 23 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9559

وتم التأكد من 1604 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 542078.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 11 1