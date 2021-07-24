تسجيل 5494 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة
هبة بريس ت الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 5494 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 575162 حالة في المغرب.
وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 23 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9559
وتم التأكد من 1604 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 542078.
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8 تعليقات
اللهم احفظ بلادنا من هذآ الوباء
العيد مضى نتمنى تخفيف من التجمعات من اجل سلامتنا
أصلا منين كتقرب شي مناسبة دينية اكثر كورونا
نطلب السلامة واللطف يارب
لابد من الاحتياطات اللازمة انها كارثة
خذوا الحيطة والحذر هذا غير مطمئن
يا الله كل يوم تزداد الحالات وترتفع الوفيات لطفك يارب
اقفلوا المساجد والمقاهي الشعبية وقاعات الافراح…الولوج للملقحين فقط ! الحل هو التلقيح الاجباري.