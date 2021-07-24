تونس تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا بلغ 317 في 24 ساعة

هبة بريس

أعلن اليوم السبت بتونس عن أعلى حصيلة يومية، منذ تفشي الجائحة في مارس من العام الماضي، قدرت بـ317 وفاة بسبب كورونا.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إنها سجلت 5624 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 563 ألفا و930، منها 18 ألفا و369 وفاة، و457 ألفا و579 حالة تعاف.

وكانت أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الفيروس، التي سجلتها تونس قد بلغت 205 حالات في 17 من يوليوز الجاري.

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