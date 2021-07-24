بتنسيق مع الديستي.. أمن فاس يوقف سارق وكالة لتحويل الاموال

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصرالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة ويسلان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 24 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة ويسلان قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية إقدام المشتبه فيه على سرقة مبلغ مالي تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة فاس وبرفقته سيدة تبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في ارتباطها معه بعلاقة غير شرعية، فيما مكنت عملية التفتيش من حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات عملية السرقة.

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