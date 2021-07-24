فاس.. الامن يوقف قاتل شخص بالسلاح الأبيض

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم السبت 24 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وكان المشتبه فيه قد دخل في نزاع عرضي مع الضحية البالغ من العمر 35 سنة بحي الأمل باب السيفر بمدينة فاس، حيث أقدم على تعريضه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض متسببا في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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