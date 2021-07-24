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هل لقاحات كورونا تتوافق مع الشريعة الاسلامية ..الصحة العالمية تجيب

2021-07-24 / 2:33 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال، ولا تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع كان.

وقالت في صحفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية.

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‫7 تعليقات

  2. سؤال تافه يبين مدى التسطيح و الجهل الذي وصلت اليه هذه الامة الضالة.بالفعل انها امة ضحكت من جهلها و صغر عقلها الامم.

  3. على ما يبدو, ليس في المنظمة العالمية للصحة مسلم…….لأنه عند الضرورة, يباح أكل ” ما حرم..”….راجعوا القران الكريم…..

  5. هههه قمة الغباء. الإله وقف عاجزا امام فيروس مجهري ولا زلتم تعتقدون في حلال وحرام.أغلق حجه وأغلقت مساجده وهو عاجز.حقا لقد مات الاله

  7. سؤالي ما علاقة الدين بالدواء حيث قال الله تعالى (ولا ترموا انفسكم الى التهلكةوالذين لم يحرم اي دواء فيه شفاء للناس

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