هل لقاحات كورونا تتوافق مع الشريعة الاسلامية ..الصحة العالمية تجيب
هبة بريس ـ وكالات
قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال، ولا تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع كان.
وقالت في صحفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
7 تعليقات
سؤال في قمة الغباء يا امة ضحكت من جهلها الأمم
سؤال تافه يبين مدى التسطيح و الجهل الذي وصلت اليه هذه الامة الضالة.بالفعل انها امة ضحكت من جهلها و صغر عقلها الامم.
على ما يبدو, ليس في المنظمة العالمية للصحة مسلم…….لأنه عند الضرورة, يباح أكل ” ما حرم..”….راجعوا القران الكريم…..
واش دابا حنا في حلال ولا حرام الكلاخ المبيين
هههه قمة الغباء. الإله وقف عاجزا امام فيروس مجهري ولا زلتم تعتقدون في حلال وحرام.أغلق حجه وأغلقت مساجده وهو عاجز.حقا لقد مات الاله
سؤال عادي جدا ممكن طرحة للوزارة الصحة ههههههه
سؤالي ما علاقة الدين بالدواء حيث قال الله تعالى (ولا ترموا انفسكم الى التهلكةوالذين لم يحرم اي دواء فيه شفاء للناس