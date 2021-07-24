الصين تلغي رحلات جوية وتحرك سفنا مع اقتراب إعصار “إن-فا”

هبة بريس ـ وكالات

ألغيت رحلات الخطوط الجوية في شرق الصين، وأمرت سفن الشحن بالخروج من المنطقة، السبت، مع تحرك إعصار (إن- فا) باتجاه البر الرئيسي بعد هطول أمطار على تايوان.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية بالمقاطعة أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار ساحل مقاطعة تشجيانغ جنوب شنغهاي بعد ظهر الأحد أو مساء اليوم.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في الجزيرة أن العاصفة تعرضت لرياح بلغت سرعتها 155 كيلومترا في الساعة مع هبات رياح وصلت سرعتها إلى 191 كيلومترا في الساعة بينما تحركت إلى الشمال الغربي بعيدا عن تايوان.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) إن السلطات أصدرت أوامر بإغلاق المدارس والأسواق والشركات في تشجيانغ، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق حركة المرور على الطرق عند الضرورة.

وذكرت صحيفة تشجيانغ ديلي على موقعها على الإنترنت أن المطار في عاصمة المقاطعة هانغتشو، جنوب غرب شنغهاي، ألغى 90 بالمائة من الرحلات الجوية الأحد وكان من المتوقع إلغاء المزيد الاثنين.

وتم إجلاء سفن الحاويات الكبيرة من ميناء يانغشان في شنغهاي، أحد أكثر مراكز الشحن ازدحامًا في العالم، وفقًا لشينخوا.

ونقل عن إدارة الموانئ قولها إن سرعة الرياح قبالة الساحل كانت من 89 إلى 102 كيلومتر في الساعة (55 إلى 65 ميلا في الساعة) وسوف تتسارع.

قالت شينخوا، نقلا عن شركة “تشاينا ريالواي شنغهاي غروب” إن خدمة القطارات في أجزاء من منطقة دلتا نهر اليانغتسي حول شنغهاي ستتوقف من السبت إلى الخميس.

تسبب الإعصار إن- فا في حدوث أمواج عالية وأمطار غزيرة في تايوان، ولكن لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات.

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