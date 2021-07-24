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“البام” يستدعي بوريطة ولفتيت للبرلمان للتداول حول مزاعم التجسس

2021-07-24 / 2:04 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

وجه فريق ” الاصالة والمعاصرة ” طلباً الى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لعقد اجتماع للجنة، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للتداول حول حقيقة ما يروج في بعض الأوساط وفي الصحافة الدولية حول موضوع التجسس بواسطة استعمال التقنية الحديثة “برنامج بيغاسوس”، وكذا التداول في حيثيات وحقيقة هذه الاتهامات ومصادرها وأهدافها والتدابير والإجراءات المتخذة اتجاهها.

كما حث الأمين العام، فريقه البرلماني على ضرورة استدعاء وزير الداخلية، إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لتدارس موضوع التدابير والإجراءات المتخذة حول ما يروج في بعض الأوساط وفي الصحافة الدولية من اتهامات بلادنا بالتجسس على عدد من السياسيين والإعلاميين المغاربة والأجانب، بواسطة الوسائل التقنية الحديثة برنامج “بيغاسوس”.

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