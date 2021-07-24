تعيين “حاتم حراث” وكيلا للملك بإبتدائية خنيفرة

ع محياوي _ هبة بريس

أزيد من 24 سنة من مسار مهني حافل، توج من خلاله الاستاذ ” حاتم حراث” وكيلا للملك بإبتدائية خنيفرة, من طرف السلطة القضائية في إطار الترقيات التي يعلن عنها سنويا و التي تهم المسؤولين الذين يتوفرون على الكفاءة المهنية .

ويعتبر الاستاذ “حاتم حراث ” إبن إقليم تاونات، من خيرة الأطر القضائية التي باشرت التنزيل الفعلي للقانون، كما ساهمت خصاله الحميدة وأخلاقه أن ينال إحترام زملاءه من كافة مكونات الأسرة القضائية، كما أن التواصل الجيد والحكمة في إتخاذ القرارات، جعلت الرجل المحنك يكون محط إحترام وتقدير من طرف كل الفاعلين في الحقل الاجتماعي والحقوقي بالعاصمة العلمية ، كما ساهم مساره المهني الطويل في النيابة العامة، أن ينجح رفقة زملاءه في تدبير أزمة ” جائحة كورونا” والتنزيل الفعلي لقرارات رئاسة النيابة.

الاستاذ “حاتم حراث”متزوج اب لطفلين ، من مواليد مدينة تاونات سنة 1973. التي تابع بها دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية وحصوله على البكالوريا سنة 1990 بثانوية الوحدة.

تابع دراسته الجامعية في كلية الحقوق جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس التي حصل بها على الاجازة سنة 1994 ، قبل أن ينتقل الى جامعة محمد الخامس بالرباط لمتابعة الدراسات القانونية العليا في قانون الأعمال.

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