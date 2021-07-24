سليمان الريسوني

“خُلود المختاري “تكشف الوضع الجديد للصحافي سليمان الريسوني

2021-07-24 / 1:16 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت زوجة الصحفي سليمان الريسوني، ان زوجها اتصل بها أمس الجمعة هاتفيا مشيرة إلى أن حالته الصحية سيئة

واكدت االخيرة في منشور لها على حسابها بمواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك ” أنها بالكاد سمعت صوته وأن إدارة سجن عكاشة، نقلت سليمان من زنزانة انفرادية إلى أخرى، “بها عدد من السجناء يأكلون ويشربون أمامه بينما هو مُضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم”.

وأوضحت زوجة الريسوني، أن إدارة السجن، تفرض على سليمان الأكل، وذلك بإدخاله إلى زنزانته، فيما يرفض تناول أي شيء من طرفهم.

وأضافت المتحدثة، أن إدارة سجن عكاشة، أخذت من سليمان الريسوني، الكرسي المتحرك، بالرغم من أن طبيب السجن طلب من إدارة السجن تسليمه له، مؤكدة أن هذا هو سبب إخبار عائلته ودفاعه بأنه يرفض رؤيتهم.

وشددت المختاري، على أن “سليمان لايرفض مقابلة دفاعه، ولا زيارتها وزيارة ابنه”، مؤكدة على أنه “لم يسبق له أن تقدم بأي طلب للمؤسسة بغرض لقاء أي شخص لا تربطه صلة قرابة به، بل فرضت عليه واحدة منها”.

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‫2 تعليقات

  2. عليه الامتتال لقوانين السجن مالو زعما هو إنسان غير عادي. تانيا قضية الإضراب عن الطعام مجرد تمثيلية. باراكا من السينما

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