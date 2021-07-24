إعتداء جسدي على طبيب مستعجلات بمستشفى الغساني
مستشفى الغساني

إعتداء جسدي على طبيب مستعجلات بمستشفى الغساني بفاس

2021-07-24 / 12:53 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أكدت مصادر نقابية لهبة بريس ، أن طبيب بمستشفى الغساني بفاس بقسم المستعجلات، تعرض الإعتداء شنيع يوم أمس الخميس ثاني أيام عيد الأضحى من طرف أشخاص بقسم المستعجلات .

وأكدت دات المصادر النقابية ، أن نقاشا نشب بين أفراد أسرة المريض والطبيب المداوم تطور إلى مشادات كلامية، قبل أن يعمد أشخاص كانوا رفقة المريض بالاعتداء على الطبيب عبر توجيه لكمات إليه، حيث ثم إسقاطه أرضا وتمزيق بذلته المهنية.

وخلف هذا الاعتداء موجة من الغضب في صفوف العاملين بالمستشفى، حسب ذات المصدر، في غياب المدير الجهوي للصحة الحاضر والغائب في نفس الوقت بهذه المشاكل المطروحة .
هذا وقد وضع الطبيب المعتدى عليه شكاية لدى مصالح الضابطة القضائية بأمن فاس، وقد تم الإستماع إليه في محضر قانوني حسب ذات المصدر .

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