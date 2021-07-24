تأجيل جميع المراسم والاحتفالات بعيد العرش للسنة الثانية على التوالي

2021-07-24 / 12:07 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبار لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم السبت، أنه تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

كما تقرر، وفق المصدر ذاته، تأجيل حفل تقديم الولاء للملك محمد السادس، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.

وبهذه المناسبة، سيوجه الملك خطابا إلى شعبه، وفق بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “خُلود المختاري “تكشف الوضع الجديد للصحافي سليمان الريسوني

“خُلود المختاري “تكشف الوضع الجديد للصحافي سليمان الريسوني

2021-07-24 / 1:16 مساءً
Photo of إعتداء جسدي على طبيب مستعجلات بمستشفى الغساني بفاس

إعتداء جسدي على طبيب مستعجلات بمستشفى الغساني بفاس

2021-07-24 / 12:53 مساءً
Photo of حزب إسباني يطالب بطرد الأئمة المغاربة من سبتة المحتلة

حزب إسباني يطالب بطرد الأئمة المغاربة من سبتة المحتلة

2021-07-24 / 11:33 صباحًا
Photo of توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب

2021-07-24 / 8:51 صباحًا
Photo of ضمنهم نساء وأطفال.. البحرية الملكية تنقذ 368 مرشحا للهجرة السرية

ضمنهم نساء وأطفال.. البحرية الملكية تنقذ 368 مرشحا للهجرة…

2021-07-23 / 9:07 مساءً
Photo of الفزازي: التجسس لصالح الوطن واجب شرعي

الفزازي: التجسس لصالح الوطن واجب شرعي

2021-07-23 / 8:36 مساءً
Photo of نقابة الصحافيين: “قضية اختراق الهواتف لا تعدو مجرد ادعاءات”

نقابة الصحافيين: “قضية اختراق الهواتف لا تعدو مجرد ادعاءات”

2021-07-23 / 7:51 مساءً
Photo of تسجيل 1910 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة خلال 24 ساعة

تسجيل 1910 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة خلال 24…

2021-07-23 / 5:22 مساءً
Photo of لائحة أسماء المسؤولين القضائيين المعينين بمحاكم سوس وكلميم

لائحة أسماء المسؤولين القضائيين المعينين بمحاكم سوس وكلميم

2021-07-23 / 2:21 مساءً
Photo of بموافقة الملك ..تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

بموافقة الملك ..تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

2021-07-23 / 2:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق