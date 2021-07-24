تأجيل جميع المراسم والاحتفالات بعيد العرش للسنة الثانية على التوالي

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبار لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم السبت، أنه تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

كما تقرر، وفق المصدر ذاته، تأجيل حفل تقديم الولاء للملك محمد السادس، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.

وبهذه المناسبة، سيوجه الملك خطابا إلى شعبه، وفق بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

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