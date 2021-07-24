حزب إسباني يطالب بطرد الأئمة المغاربة من سبتة المحتلة
الصورة تعبيرية

حزب إسباني يطالب بطرد الأئمة المغاربة من سبتة المحتلة

2021-07-24 / 11:33 صباحًا
2
هبة بريس ـ الرباط

طالب حزب “فوكس” الإسباني بمنع الأئمة الذين يخدمون المصالح المغربية من الاستمرار في ممارسة نشاطهم في مساجد سبتة المحتلة.

وقال الحزب اليميني حسب ” فارودي سبتة ” في طلبه للحكومة الإسبانية إن “أحد العناصر التي تسيء إلى سبتة هو حقيقة أن جميع الأئمة تقريبا يتم توجيههم وتوظيفهم من قبل وزارة الشؤون الدينية المغربية”.

وأضاف الحزب المتطرف أن وجود أئمة مغاربة في مساجد المدينة “أحد العناصر التي تساعد في مغربة سبتة”، ليقترح استبدال الأئمة المغاربة بآخرين بقيادة منظمات إسبانية بالكامل، أو مستقلة من دول أخرى.

وبحسب ذات الصحيفة فإن الحزب المعادي للمسلمين يبتغي وقف تأثير المغرب على المدينة فيما يخص الجانب الديني.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “العفو الدولية” تطالب بوقف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة “بيغاسوس”

“العفو الدولية” تطالب بوقف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة…

2021-07-24 / 8:05 مساءً
Photo of تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب

تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب

2021-07-24 / 7:20 مساءً
Photo of قرار جديد لوزارة الصحة بشأن التلقيح

قرار جديد لوزارة الصحة بشأن التلقيح

2021-07-24 / 7:14 مساءً
Photo of الأرصاد الجوية تعزز معدات عملها بجهاز آلي الأفضل من نوعه بإفريقيا

الأرصاد الجوية تعزز معدات عملها بجهاز آلي الأفضل من…

2021-07-24 / 5:13 مساءً
Photo of تسجيل 5494 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎‎

تسجيل 5494 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا في…

2021-07-24 / 4:43 مساءً
Photo of بتنسيق مع الديستي.. أمن فاس يوقف سارق وكالة لتحويل الاموال

بتنسيق مع الديستي.. أمن فاس يوقف سارق وكالة لتحويل…

2021-07-24 / 3:18 مساءً
Photo of “البام” يستدعي بوريطة ولفتيت للبرلمان للتداول حول مزاعم التجسس

“البام” يستدعي بوريطة ولفتيت للبرلمان للتداول حول مزاعم التجسس

2021-07-24 / 2:04 مساءً
Photo of “خُلود المختاري “تكشف الوضع الجديد للصحافي سليمان الريسوني

“خُلود المختاري “تكشف الوضع الجديد للصحافي سليمان الريسوني

2021-07-24 / 1:16 مساءً
Photo of إعتداء جسدي على طبيب مستعجلات بمستشفى الغساني بفاس

إعتداء جسدي على طبيب مستعجلات بمستشفى الغساني بفاس

2021-07-24 / 12:53 مساءً
Photo of تأجيل جميع المراسم والاحتفالات بعيد العرش للسنة الثانية على التوالي

تأجيل جميع المراسم والاحتفالات بعيد العرش للسنة الثانية على…

2021-07-24 / 12:07 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق