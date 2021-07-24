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قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند يقفز الى 125

2021-07-24 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند إلى 125، بعد أن غمرت مياه الأمطار المنازل.

ووفقا لـ”رويترز”، فإن فرق الإنقاذ في الهند واجهت صعوبات، اليوم السبت، للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه، حيث الوحل والركام بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 125.

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وبحسب خبراء، تشهد ولاية مهاراشترا أشد هطول للأمطار في هذه الأثناء منذ أربعين عاما، إضافة لوجود مخاطر من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول كبير في بحكومة الولاية أن عدد القتلى ارتفع إلى 42 قتيلا في قرية تالي التي تبعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرقي مومباي العاصمة المالية للهند، وذلك مع انتشال أربع جثث أخرى بعد أن سوت انهيارات أرضية معظم المنازل في القرية بالأرض.

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