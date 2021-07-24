“خطيب لهبيل” يُدعم نادي رجاء بني ملال قبل النصف النهائي لكأس العرش

هبة بريس ـ خريبكة

في إطار دعم وتحفيز اللاعبين والطاقم المسير لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم بغية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة نصف النهائي لكأس العرش المقررة في 31 من الشهر الجاري بمدينة أكادير، قام السيد خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال مساء يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 بزيارة ميدانية لهذا الفريق حيث التقى بكل مكوناته من لاعبين وطاقم تقني ومسيرين.

وخلال زيارته، قام والي الجهة بتشجيع مكونات هذا الفريق وحثهم على بدل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق نتائج ايجابية تكون في مستوى تطلعات محبي ومتتبعي نادي رجاء بني ملال لكرة القدم الذي بصم التاريخ الكروي لبلادنا بإحرازه عدة ألقاب وأنجب لاعبين من العيار الثقيل مازالت أسمائهم تحلق في سماء الذاكرة الكروية وطنيا ودوليا.

وتعتبر هذه الزيارة لفريق نادي رجاء بني ملال لكرة القدم في هذا الوقت تحفيزا معنويا للاعبين والمسيرين خصوصا وأنهم مقبلين على لعب مباراة النصف النهائي لإقصائيات كأس العرش وما يستلزمه ذلك من إعداد جيد ذهنيا وبدنيا لتحقيق المرور الى مرحلة النهائي ولما لا الفوز بهذه الكأس القيمة التي تثوق اليها كل الجماهير الرياضية الملالية.

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