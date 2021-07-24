قراران بحق لاعب جزائري رفض مواجهة إسرائيلي في أولمبياد طوكيو
سحبت اللجنة الأولمبية الجزائرية اعتمادي لاعب الجودو فتحي نورين ومدربه عمار بن خليف، السبت، في أولمبياد طوكيو 2020، ليتم ترحيلهما إلى بلادهما بعد إيقافهما مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي للعبة لرفض الأول مواجهة لاعب إسرائيلي.
وكان مقررا أن يواجه نورين السوداني محمد عبد الرسول، الاثنين، في مباراته الأولى في دور الـ64، مع احتمالية أن يلتقي في الدور 32 مع الإسرائيلي توهار بوتبول في فئة 73 كلغ رجال.
لكن نورين أعلن، في تصريح لقناة جزائرية محلية، الخميس، انسحابه من الحدث الرياضي لأن “القضية الفلسطينية أكبر من هذه الأمور، وهذا قرار لا رجعة فيه”.
وأعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو، السبت، أنها أوقفت نورين وبن خليف مؤقتا.
وردا على ذلك، سحبت الأولمبية الجزائرية اعتماديهما، مشيرة إلى أنها ستعيدهما إلى البلاد، مع توقع مزيد من العقوبات.
وقال الاتحاد الدولي للجودو إن موقف نورين “يتعارض تماما وفلسفة الاتحاد (…)” الذي لديه “سياسة صارمة لعدم التمييز، وتعزيز التضامن كمبدأ أساسي، تعززه قيم الجودو”.
وتابع أن “رياضة الجودو تستند إلى قانون أخلاقي قوي، يتضمن الاحترام والصداقة، لتعزيز التضامن ولن نتسامح مع أي تمييز، لأنه يتعارض مع القيم والمبادئ الأساسية لرياضتنا”.
وهذه هي المرة الثانية التي يُقدم فيها نورين على خطوة مماثلة، بعد بطولة العالم للجودو عام 2019 في طوكيو أيضا، حينما كان سيواجه اللاعب الإسرائيلي نفسه.
14 تعليقات
هههههههه هادي هيا الفرصة باش تبين لينا بلي قادر تحرر فلسطين ولا خايف يسلخك
فعلا ان كان قويا لقابل اليهودي وانتصر عليه ولاكن خوفه من الهزيمة تعدر بسب فلسطين واش هادي الرياضة لا علاقة لها بالسياسة
مساندة فلسطين ليس بالشعارات
ما فاجأني هو حظ هذا اللاعب مع إسرائيل لكن رجل تحية تقدير
القضية ليست فلسطين مادام العواء لا ينفع وانما خوف الرياضي القذاءري من خصمه الاسراءيلي القوي ومن هزيمة بالضربة القاضية لهذا اختار الحل السهل وانسحب للنجاة بجلده !!! هههههه
هذا الاعب أو الالمصارع الجبان لو تقابل مع مصارع مغربي وانتصر عليه لأقاَمت الوسائل الإعلامية الجزائرية الدنيا وسارعا طبون وتفرشيخة الى تهنئة. ولكنه كان متأكدا على هزيمته 100/100 فلو كان العكس لما انسحب لأنه كما قال لا يهمه لا فلسطين ولا حتى وزة. عاشت الجزائر حرة
هو كله صناعة اسرائيلية من رأسه الى رجله من الهاتف والطائرة والسيارة والاكل والتطبيب كله يعتمد على اسرائيل ومع ذلك المرض النفسي المقدس الذي صنعته الاديان للبشرية شعاره التفرقة وكراهية الاخر خاصة الاسلام يكره كل البشرية
الجزائر تدرس في مقرراتها المدرسية كل انواع الكراهية والحقد والعنصرية لابناء الشعب، فلا غرابة ان ينسحب من منازلة الاسرائيلي.
هده الدويلة المصطنعة من الغرب يدافع عنها صدا في الاسلام ، ليس ان هناك عنصرية او ما شبه ، انظرو كيف يتعاملون مع تركيا لانها مسلمة ، حتى الامم الخبيثة المصطنعة تتدخل في امر ليس من حقها ابدا
انذا لا تتدخل الامم المريضة ضد انتهاكات واغتيال الاراضي الفلسطينية من طرف دويلتهم .
يجب على المسلمين ان الغرب لن يحترمهم ابدا مهما قلدوه او تنازلوا له عن حقهم
تحية و تقدير للشرفاء أينما حلوا و ارحلوا…
سياسة در الرماد في العيون كن شجاع يا خرائري و قل خفت ان يهزمني و تكون الفضيحة فضيحتين لن تمحى من ذاكرتك. فقط كلام رنان قضية القضية الفلسطينية. كان خائف من الهزيمة ضد من ضد اسرائيل و فضل الانسحاب بحجة ايسرائيل. لو كان الجزائري رجل حقا لتنافس معه و سحقه على الميدان فرصة لانتقام للفلسطين كما يدعي بالفوز عليه و اهداء فوزه لفلسطين
لك كل الاحترام والتقدير لا نعترف باسراءيل
ما دخل الرياضة في السياسة الحدث رياضي ولا علاقة له بالقضية الفلسطينية.
سيرجع الى الخرائر ليبحث عن الحليب والدقيق والماء…ويرمى في سلة المهملات التابعة للعسكر ! وياخد وسام مجاهد ؟؟
عليه أن يعود على ظهر جمل أو حمار للجزائر لأن أغلب أجهزة الطائرة التي سيستقلها صنعت في إسرائيل