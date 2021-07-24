الصورة من الأرشيف

فرنسا.. قانون يشدد الرقابة على المساجد ويحارب تعدد الزوجات

2021-07-24 / 9:07 صباحًا
3
هبة بريس ـ الرباط

تبنى البرلمان الفرنسي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على المساجد والجمعيات الدينية ومواجهة تأثير الحركات الإسلامية التي يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تقوض القيم العلمانية في البلاد.

وقد صادق على التشريع، الذي يعرف باسم “احترام مبادئ الجمهورية”، 49 صوتا مقابل معارضة 19، وحصل على دعم المشرعين في حزب ماكرون بالإضافة إلى أحزاب الوسط الأخرى.

وصوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على “عدم الثقة بالجمعيات”.

وقد امتنع اليمين المتطرف عن التصويت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الأمن يبحث الأربعاء اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

مجلس الأمن يبحث الأربعاء اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

2021-07-24 / 8:51 مساءً
Photo of احتجاجات في فرنسا تنديدا بتوسيع تطبيق “الشهادة الصحية”

احتجاجات في فرنسا تنديدا بتوسيع تطبيق “الشهادة الصحية”

2021-07-24 / 7:34 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو ..تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا

أولمبياد طوكيو ..تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا

2021-07-24 / 5:32 مساءً
Photo of تونس تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا بلغ 317 في 24 ساعة

تونس تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا بلغ 317…

2021-07-24 / 3:59 مساءً
Photo of هل لقاحات كورونا تتوافق مع الشريعة الاسلامية ..الصحة العالمية تجيب

هل لقاحات كورونا تتوافق مع الشريعة الاسلامية ..الصحة العالمية…

2021-07-24 / 2:33 مساءً
Photo of الصين تلغي رحلات جوية وتحرك سفنا مع اقتراب إعصار “إن-فا”

الصين تلغي رحلات جوية وتحرك سفنا مع اقتراب إعصار…

2021-07-24 / 2:17 مساءً
Photo of أستراليا..مظاهرات حاشدة بسبب اجراءات الحجر

أستراليا..مظاهرات حاشدة بسبب اجراءات الحجر

2021-07-24 / 11:16 صباحًا
Photo of تقرير أممي يسلط الضوء على تموضع الجماعات الإرهابية

تقرير أممي يسلط الضوء على تموضع الجماعات الإرهابية

2021-07-24 / 10:51 صباحًا
Photo of قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند يقفز الى 125

قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند يقفز الى 125

2021-07-24 / 10:35 صباحًا
Photo of ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

2021-07-24 / 8:58 صباحًا

‫3 تعليقات

  2. بكل صراحة المسلمون بفرنسا لديهم جميع الحقوق التي لدى الاديان الأخرى هناك آلاف المساجد بفرنسا بل في بعض ألم
    ن قامت البلدية ببناء مراكز إسلامية وتؤدي فواتير الماء والكهرباء والتدفاة بل وتساعد ماديا في التقافة وتعليم اللغة العربية المشكل في بعض الأشخاص من المسلمين يريدون تطبيق قوانين دول أخرى بفرنسا وهدا غير مقبول اطلاقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق