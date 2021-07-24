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فرنسا.. قانون يشدد الرقابة على المساجد ويحارب تعدد الزوجات

2021-07-24 / 9:07 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تبنى البرلمان الفرنسي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على المساجد والجمعيات الدينية ومواجهة تأثير الحركات الإسلامية التي يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تقوض القيم العلمانية في البلاد.

وقد صادق على التشريع، الذي يعرف باسم “احترام مبادئ الجمهورية”، 49 صوتا مقابل معارضة 19، وحصل على دعم المشرعين في حزب ماكرون بالإضافة إلى أحزاب الوسط الأخرى.

وصوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على “عدم الثقة بالجمعيات”.

وقد امتنع اليمين المتطرف عن التصويت.

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‫2 تعليقات

  2. بكل صراحة المسلمون بفرنسا لديهم جميع الحقوق التي لدى الاديان الأخرى هناك آلاف المساجد بفرنسا بل في بعض ألم
    ن قامت البلدية ببناء مراكز إسلامية وتؤدي فواتير الماء والكهرباء والتدفاة بل وتساعد ماديا في التقافة وتعليم اللغة العربية المشكل في بعض الأشخاص من المسلمين يريدون تطبيق قوانين دول أخرى بفرنسا وهدا غير مقبول اطلاقا

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