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توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب

2021-07-24 / 8:51 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي، داخل منطقة سوس والسيامة، السهول غرب الأطلسن المنطقة الشرقية والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بكل من السهول غرب الأطلس، المنطقة الشرقية، السايس والوسط وقليلة السحب أو صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوب، وجنوبية بالجنوب-الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، ضعيفة إلى معتدلة، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بداخل منطقة سوس، الشياضمة، الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و26 درجة بالسهول غرب الأطلس، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح الحرارة العليا ما بين 42 و45 درجة بالجنوب الشرقي، الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، داخل سوس والشياظمة، سهول تادلة، الرحامنة وتانسيفت وسهول ملوية، وما بين 37 و42 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، الريف وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 33 و37 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 25 و33 درجة بالسواحل و المرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وهائج ما بين الدار البيضاء والداخلة وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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