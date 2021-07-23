الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي

الملك ل”السيسي”: “معتزون بالعلاقات الأخوية العريقة التي تجمع شعبينا”

2021-07-23 / 11:49 مساءً
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة إحياء بلاده ذكرى ثورة 23 يوليوز المجيدة.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات للشعب المصري باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أجدد بهذه المناسبة مدى اعتزازي بالعلاقات الأخوية العريقة التي تجمع شعبينا، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم لتوطيد هذه الأواصر وتعزيز مسارات التعاون المثمر بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد حامي الدين.. التشطيب على سكال من اللوائح الإنتخابية

بعد حامي الدين.. التشطيب على سكال من اللوائح الإنتخابية

2021-07-23 / 11:38 مساءً
Photo of صحف إسبانية ودولية تبرئ المغرب من تهمة التجسس

صحف إسبانية ودولية تبرئ المغرب من تهمة التجسس

2021-07-23 / 11:16 مساءً
Photo of التشطيب النهائي على حامي الدين من اللوائح الانتخابية.. والأخير: “فضيحة”

التشطيب النهائي على حامي الدين من اللوائح الانتخابية.. والأخير:…

2021-07-23 / 10:36 مساءً
Photo of رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن تضامن الملك مع الدول الأفريقية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن تضامن الملك مع الدول…

2021-07-23 / 2:51 مساءً
Photo of النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام تندد باستهداف المغرب ومؤسساته

النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام تندد باستهداف المغرب ومؤسساته

2021-07-23 / 10:33 صباحًا
Photo of بوريطة عن اختراق الهواتف ..يجب تقديم الأدلة والمغرب يرفع التحدي

بوريطة عن اختراق الهواتف ..يجب تقديم الأدلة والمغرب يرفع…

2021-07-23 / 9:23 صباحًا
Photo of “المغرب خط أحمر”.. نشطاء يرفضون اتهام بلدهم ب”التجسس”

“المغرب خط أحمر”.. نشطاء يرفضون اتهام بلدهم ب”التجسس”

2021-07-22 / 11:42 مساءً
Photo of بتهمة “التشهير”.. المغرب يُقاضي “فوربيدن ستوريز” و”أمنيستي”

بتهمة “التشهير”.. المغرب يُقاضي “فوربيدن ستوريز” و”أمنيستي”

2021-07-22 / 7:02 مساءً
Photo of الأمم المتحدة: النقاط الرئيسية في القرار المغربي بشأن مناهضة خطاب الكراهية

الأمم المتحدة: النقاط الرئيسية في القرار المغربي بشأن مناهضة…

2021-07-22 / 12:32 مساءً
Photo of بوريطة يسلط الضوء على المساهمة الكبيرة لميثاق مراكش للهجرة

بوريطة يسلط الضوء على المساهمة الكبيرة لميثاق مراكش للهجرة

2021-07-22 / 10:39 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق