الملك ل”السيسي”: “معتزون بالعلاقات الأخوية العريقة التي تجمع شعبينا”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة إحياء بلاده ذكرى ثورة 23 يوليوز المجيدة.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات للشعب المصري باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أجدد بهذه المناسبة مدى اعتزازي بالعلاقات الأخوية العريقة التي تجمع شعبينا، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم لتوطيد هذه الأواصر وتعزيز مسارات التعاون المثمر بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات”.

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