عبد الصمد سكال

بعد حامي الدين.. التشطيب على سكال من اللوائح الإنتخابية

2021-07-23 / 11:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

بعد إعلان القيادي عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، كشف عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة أنه تفاجأ هو الآخر بنفس القرار الصادر في حقه.

وقال سكال في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: ” بعد الاطلاع على عدد من المقالات في مواقع الكترونية التي تحدثت عن صدور حكم بالتشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية، اتصلت بأحد المحامين الذي تأكد من صدور الحكم عشية يوم العيد!!”

الغريب، يقول سكال، أنه لم يتم تبليغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية!!! كما أتسائل عن مصدر المعلومات التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى التي رفعها ضدي وضد عدد من قيادي الحزب للتشطيب عليهم؟؟؟

واضاف ، “والأغرب من ذلك هو أنني عندما كنت اراجع وضعية تسجيلي عبر ارسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماونن! وهي الجماعة التي لم أعرف اسمها من قبل ولا تربطني بها أية علاقة من أي شكل من الأشكال!!! ومن باب الاحتياط قمت باتصالات للإخبار بذلك وللتأكد من أنه تسجيلي الأصلي ما زال قائما ليتم تأكيد أنه ما زال قائما إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي 20 يوليوز، وهو ما جعلني أكون مطمئنا، قبل أن أفاجأ بصدور هذا الحكم!!”

واضاف القيادي البيجيدي قائلا: “بالنسبة لموضوع هذا التسجيل الغريب فالأمر يطرح التساؤلات التالية: – كيف تم هذا التسجيل ومن قام بطلبه وعلى أي أساس؟ – إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ صدور الحكم، اسمي ما يزال لم يتغير، بالمقابل أخبر أنني مسجل في جماعة لا علاقة لي بها نهائيا. وهو ما يعني أنني مسجل بشكل مكرر في اللوائح الانتخابية! مسترسلا بالقول” شخصيا أستغرب كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور.”

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