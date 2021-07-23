التشطيب النهائي على حامي الدين من اللوائح الانتخابية.. والأخير: “فضيحة”

هبة بريس - الرباط

تفاجأ القيادي عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بقرار التشطيب النهائي عليه من اللوائح الانتخابية.

وقال حامي الدين في تدوينة نشرها بحسابه بموقع “فيسبوك” :”في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة..”.

وتابع: وفي الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة.

وأضاف أن السلطات الإدارية تناست أن “غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”.

وعبر القيادي البيجيدي عن أسفه لما وصفه ب”الانحدار الذي وصلنا له” خاتما بالقول نحن “أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية..”.

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