عبد العالي حامي الدين

التشطيب النهائي على حامي الدين من اللوائح الانتخابية.. والأخير: “فضيحة”

2021-07-23 / 10:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تفاجأ القيادي عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بقرار التشطيب النهائي عليه من اللوائح الانتخابية.

وقال حامي الدين في تدوينة نشرها بحسابه بموقع “فيسبوك” :”في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة..”.

وتابع: وفي الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة.

وأضاف أن السلطات الإدارية تناست أن “غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”.

وعبر القيادي البيجيدي عن أسفه لما وصفه ب”الانحدار الذي وصلنا له” خاتما بالقول نحن “أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية..”.

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‫13 تعليقات

  2. هناك مساطر يتم تطبيقها في التشطيب على الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، اللجنة الإدارية التي قامت بالتشطيب عليه استندت على ما لديها من حجج وهي تحت رئاسة قاض ، ومن المفترض أن تكون اللجنة الإدارية قد أخبرت المعني بالأمر بقرار التشطيب داخل الاجال القانونية، ليتمكن من تقديم شكاية في الموضوع او التقدم يطعن لدى المحكمة المختصة ، ويبدو أنه تعمد عدم اتباع المساطر ليبدو انه ضحية امام الرأي العام، خاصة وأنه متابع في قضية قتل الطالب ليا الجيد .

  7. قرار.الداخلية.قرار.حكيم.نحن.سعداء.بهذا.القرار.حمي.الدين.قاتل.لايت.الجين.بنعيسى.يجب.محاكمته.حمي.اادينيعتبر.نفيه.يخدم.الوطن.داخلا.وخارجا ونحن نرى العكس فإنه يخدم مصلحته ومصلحة زوجته.حرامي الدين.يجب.ان.ينتقد نفسه.وبنكيران.الشرير.شيخه.يتقاضى9.م بدون حق.حرامي الدين هو من شجع شيخه على القضاء على المكتسبات كالتقاعد والاقتطاعات.ومصادرة.حق.الاضراب.اما.حاشيته.فاغتنوا.على حسابنا نطالب الداخلية.التحقيق.في.البيلات.التي.يملكها.حمي.الدين.هو وعلاقته في الهرهورة.حمي الدين يؤيد العدل والإحسان.يجب.محاكمته.سريعا.هو.ومن.اغتصب.حقوق المغاربة.كعمدة.اكادير وغيره
    يجب على الداخلية التي يثق بها المغاربة محاسبة الحزب الحاكم الذي لم يقم باي مجهود لتقدم وتنمية الوطن ما قام به هو تصحيح أوضاعهم.على حساب الشعب فمزيدا من مراقبة هؤلاء الخونة تجار الدين فإنهم يسعون بعد خروجهم من الحكومة إلى الانضمام إلى العدل والإحسان التي ايدت بنكيران

  9. Monsieur(mais vous ne méritez pas ce titre:………..D’abord vous êtes accusé d’un crime contre un étudiant, et la Justice a beaucoup trainez dans cette affaire. Le Parti PJD nous a bien enfoncé dans des affaires louches, et mauvaises. Pour moi, tant mieux, allez vous occuper de vos affaires, car vous tous des gens d’argent. Pour dire que l’amour du Maroc n’est qu’un petit mouchoir que vous jetez une fois utilisé.
    Pour vous dire que tous les responsables des partis politiques du Maroc, étaient des candidats pauvres, puis ils sont devenus des milliardaires dont les soupçons sont visibles.
    Je n’ai jamais adhéré a aucun parti, malgré que j’ai des amis.
    PVS

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