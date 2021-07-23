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الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

2021-07-23 / 8:57 مساءً
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هبة بريس - وكالات

سجلت الجزائر، اليوم الجمعة، 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 159563، والوفيات إلى 4026.

وتماثل 812 شخصا للشفاء من المرض في الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 109349 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل 1208 إصابات جديدة بالفيروس و14 وفاة خلال 24 ساعة.

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