المركز السينمائي المغربي يتبرأ من صفحة “فيسبوكية” تحمل اسمه

هبة بريس

نفى المركز السينمائي المغربي، اليوم الجمعة، أي ارتباط له بصفحة تحمل اسم “المركز السينمائي المغربي” على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك).

وأوضح لمركز في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم رصد صفحة تحمل اسم “المركز السينمائي المغربي” على شبكة (فايسبوك)، مؤكدا في هذا الصدد أنه لا يتوفر على أي صفحة أو حساب رسمي على هذا الموقع.

وأضاف المصدر ذاته أن “المركز السينمائي المغربي ينفي أي ارتباط بالمعلومات المنشورة على هذه الصفحة الزائفة، وكل المواد التي تنشرها أو تتقاسمها صفحات مماثلة داخلها لا تعني المؤسسة في شيء”، مبرزا أن هذه الصفحة لا تعبر بأي حال من الأحوال عن المواقف الرسمية للمركز، وأن المسؤولية الحصرية للتعليقات الواردة فيها ملقاة على منشئيها ومحرريها الذين يحاولون تضليل الرأي العام.

وخلص البلاغ إلى أن المركز السينمائي المغربي يحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة كافة الوسائل القانونية، مسجلا أن المؤسسة ستتخذ الخطوات اللازمة لإبلاغ (فايسبوك) بوجود هذه الصفحة المزيفة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0