تسجيل 1910 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة خلال 24 ساعة

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 1910 إصابة جديدة بكورونا المستجد و2104 حالة شفاء و19 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 11 مليون و699 ألف و533 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و787 ألف و143 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 569 ألف و668 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 540 ألف و474 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 9، 94 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9536 حالة، بنسبة فتك قدرها 1،7 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات مراكش-اسفي (4 حالات)، والرباط-سلا-القنيطرة (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (3)، وفاس-مكناس (3)، والدار البيضاء-سطات (2)، وسوس ماسة (1)،ودرعة-تافيلالت (1)، وكاميم-واد نون (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين مراكش-آسفي (514)، والدار البيضاء-سطات (492)، وسوس-ماسة (305)، والرباط-سلا-القنيطرة (303)، وبني ملال-خنيفرة (73)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (62)، ودرعة-تافيلالت (50)، والشرق (34)، وفاس-مكناس (28)، والداحلة-واد الذهب (17)، والعيون-الساقية الحمراء (17)، وكلمبم-واد نون (15).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 19 ألف و658 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 559 حالة منها 23 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 7، 17 في المائة

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