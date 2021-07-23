زوج يجهز على زوجته بفاس

هبة بريس - فاس

اهتزت منطقة مولاي عبد الله بمدينة فاس ليلة الخميس الجمعة على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شابة متزوجة في عقدها الثاني من العمر، وذلك بعد تلقيها ضربة مميتة على مستوى الرأس من طرف زوجها، ما خلف حالة من استنفار أمني بالمنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة وفق مصادر ” هبة بريس ” إلى نشوب شجار بين الزوج والزوجة بسبب نزاع أسري بينهما تجهل أسبابه الحقيقية، ليتحول إلى مناوشات حادة وتشابك بالأيادي ما جعل الزوج يفقد أعصابه ويوجه ضربة قاتلة لزوجته على مستوى الرأس بواسطة “هراوة”، الأمر الذي عجل بوفاتها على الفور. فيما لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وفور علمها بالحادث استنفرت عناصر الأمن مختلف عناصرها وحلت بعين المكان، حيث تم نقل الزوجة صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما تُباشر المصالح الأمنية البحث عن الجاني و تواصل تحقيقها للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.

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