الصورة تعبيرية

زوج يجهز على زوجته بفاس

2021-07-23 / 4:14 مساءً
0
هبة بريس - فاس

اهتزت منطقة مولاي عبد الله بمدينة فاس ليلة الخميس الجمعة على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شابة متزوجة في عقدها الثاني من العمر، وذلك بعد تلقيها ضربة مميتة على مستوى الرأس من طرف زوجها، ما خلف حالة من استنفار أمني بالمنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة وفق مصادر ” هبة بريس ” إلى نشوب شجار بين الزوج والزوجة بسبب نزاع أسري بينهما تجهل أسبابه الحقيقية، ليتحول إلى مناوشات حادة وتشابك بالأيادي ما جعل الزوج يفقد أعصابه ويوجه ضربة قاتلة لزوجته على مستوى الرأس بواسطة “هراوة”، الأمر الذي عجل بوفاتها على الفور. فيما لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وفور علمها بالحادث استنفرت عناصر الأمن مختلف عناصرها وحلت بعين المكان، حيث تم نقل الزوجة صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما تُباشر المصالح الأمنية البحث عن الجاني و تواصل تحقيقها للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت .. شخص يحاول الانتحار من أعلى عمود كهربائي

تارودانت .. شخص يحاول الانتحار من أعلى عمود كهربائي

2021-07-22 / 7:46 مساءً
Photo of الرباط ..شرطي يشهر سلاحه لتوقيف جانح “مسلح”

الرباط ..شرطي يشهر سلاحه لتوقيف جانح “مسلح”

2021-07-22 / 2:29 مساءً
Photo of تصادم طائرتين بمطار دبي الرئيسي ولا إصابات

تصادم طائرتين بمطار دبي الرئيسي ولا إصابات

2021-07-22 / 9:52 صباحًا
Photo of حادثة ضواحي “برشلونة” تودي بحياة طفل مغربي والسلطات تعتقل الأب

حادثة ضواحي “برشلونة” تودي بحياة طفل مغربي والسلطات تعتقل…

2021-07-21 / 4:52 مساءً
Photo of جريمة قتل تهز منطقة الحي الصناعي بإقليم الجديدة والمشتبه بهما شقيقان

جريمة قتل تهز منطقة الحي الصناعي بإقليم الجديدة والمشتبه…

2021-07-21 / 2:59 مساءً
Photo of إصابة أربعة أشخاص إثر نقلاب حافلة لنقل المسافرين بشتوكة

إصابة أربعة أشخاص إثر نقلاب حافلة لنقل المسافرين بشتوكة

2021-07-19 / 2:04 مساءً
Photo of مأساة : 8 وفيات في حريق بدرب الفقراء بالدار البيضاء

مأساة : 8 وفيات في حريق بدرب الفقراء بالدار…

2021-07-19 / 12:43 مساءً
Photo of تيزنيت : مقتل شخصين وإصابة أخرين بالعمى بسبب مواد كحولية

تيزنيت : مقتل شخصين وإصابة أخرين بالعمى بسبب مواد…

2021-07-19 / 12:36 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بإقليم وزان

تسجيل هزة أرضية بإقليم وزان

2021-07-19 / 9:36 صباحًا
Photo of متقاعد سبعيني ينهي حياته شنقا بخريبكة

متقاعد سبعيني ينهي حياته شنقا بخريبكة

2021-07-19 / 9:03 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق