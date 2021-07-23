لائحة أسماء المسؤولين القضائيين المعينين بمحاكم سوس وكلميم
عين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات الجديدة مسؤولين قضائيين بمحاكم سوس وكلميم ويتعلق الامر ب:
– تعيين سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال رئيسا اولا لمحكمة الاستئناف بأكادير خلفا للجعفري عبد الله الذي عين رئيس أولا لمحكمة الاستئناف بمراكش
_ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باسفي يعين وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير خلفا للشافعي عبد الكريم الذي عين وكيلا عاما للملك بمخكمة الاستئناف بالقنيطرة
_ عبد الحكيم صباح المستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير يعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بانزكان.
– رشيد الشائب المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يعين رئيسا للمحكمة التجارية بأكادير خلفا ل الحسين خليفة الذي عين رئيسا اولا لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش .
– عبد الكريم الهاشمي المستشار بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط يعين رئيسا للمحكمة الادارية بأكادير خلفا ل عبد المعطي القدوري الذي عين رئيسا اولا لمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش .
– عبد الكريم الهاشمي المستشار بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط يعين رئيسا للمحكمة الادارية بأكادير خلفا ل عبد المعطي القدوري الذي عين رئيسا اولا لمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش .
– محمد الراوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد عين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير.
– يونس الحيان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان يعين وكيلا للملم بالمحكمة الابتدائية بطانطان خلفا لهشام الحسني الذي عين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية لانزكان .
– محمد مطار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لاكادير يعين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية لتارودانت.
– محمد حبشان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لانزكان يعين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بفاس.