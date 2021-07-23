لائحة أسماء المسؤولين القضائيين المعينين بمحاكم سوس وكلميم

ع بركة ـ هبة بريس

عين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات الجديدة مسؤولين قضائيين بمحاكم سوس وكلميم ويتعلق الامر ب:

– تعيين سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال رئيسا اولا لمحكمة الاستئناف بأكادير خلفا للجعفري عبد الله الذي عين رئيس أولا لمحكمة الاستئناف بمراكش

_ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باسفي يعين وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير خلفا للشافعي عبد الكريم الذي عين وكيلا عاما للملك بمخكمة الاستئناف بالقنيطرة

_ عبد الحكيم صباح المستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير يعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بانزكان.

– رشيد الشائب المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يعين رئيسا للمحكمة التجارية بأكادير خلفا ل الحسين خليفة الذي عين رئيسا اولا لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش .

– عبد الكريم الهاشمي المستشار بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط يعين رئيسا للمحكمة الادارية بأكادير خلفا ل عبد المعطي القدوري الذي عين رئيسا اولا لمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش .

– عبد الكريم الهاشمي المستشار بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط يعين رئيسا للمحكمة الادارية بأكادير خلفا ل عبد المعطي القدوري الذي عين رئيسا اولا لمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش .

– محمد الراوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد عين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير.

– يونس الحيان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان يعين وكيلا للملم بالمحكمة الابتدائية بطانطان خلفا لهشام الحسني الذي عين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية لانزكان .

– محمد مطار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لاكادير يعين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية لتارودانت.

– محمد حبشان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لانزكان يعين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بفاس.

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