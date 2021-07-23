وصول كميات من اللقاح الصيني الى المغر
الصورة تعبيرية

المغرب يتوصل بشحنة جديدة من اللقاح الصيني “سينوفارم”

2021-07-23 / 1:19 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

علم من مصادر جيدة الإطلاع أن شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم”وصلت اليوم الجمعة الى المطار الدولي محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء.

وقالت ذات المصادر إن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية حطت الرحال بمطار محمد الخامس، وهي محملة بمليون جرعة من اللقاح الصيني “سينوفارم”.

إلى ذلك ، شددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس بالمملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات.. وضع وبائي مُقلق واستهثار بالشوارع العامة

سطات.. وضع وبائي مُقلق واستهثار بالشوارع العامة

2021-07-23 / 1:37 مساءً
Photo of ” مكتب المطارات ” يعلن تراجع عدد المسافرين بـ “مطار طنجة “

” مكتب المطارات ” يعلن تراجع عدد المسافرين بـ…

2021-07-23 / 12:51 مساءً
Photo of تارودانت : إعتقال شخص مكث 36 ساعة فوق عمود كهربائي محاولا الانتحار

تارودانت : إعتقال شخص مكث 36 ساعة فوق عمود…

2021-07-23 / 12:39 مساءً
Photo of بعد إعلان الحكومة تشديد اجراءات “كورونا” ..الحنودي يعود الى الواجهة

بعد إعلان الحكومة تشديد اجراءات “كورونا” ..الحنودي يعود الى…

2021-07-23 / 12:23 مساءً
Photo of أنصتوا لنا”..مغاربة يرفضون اتهام المغرب بالتجسس دون أدنى دليل

أنصتوا لنا”..مغاربة يرفضون اتهام المغرب بالتجسس دون أدنى دليل

2021-07-23 / 11:07 صباحًا
Photo of بالرغم من إنتشار كورونا.. أفواج من الشباب يحتفلون ب” بوجلود”

بالرغم من إنتشار كورونا.. أفواج من الشباب يحتفلون ب”…

2021-07-23 / 10:39 صباحًا
Photo of الشلالات.. بناء خارج الضوابط القانونية وحضور شكلي لممثل السلطة المحلية

الشلالات.. بناء خارج الضوابط القانونية وحضور شكلي لممثل السلطة…

2021-07-23 / 9:45 صباحًا
Photo of توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة

توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة

2021-07-23 / 8:47 صباحًا
Photo of انخفاض حركة النقل عبر مطار فاس سايس ب 35%

انخفاض حركة النقل عبر مطار فاس سايس ب 35%

2021-07-22 / 10:58 مساءً
Photo of آيت الطالب يتبرأ من تدوينة تحمل بروتوكولا علاجيا لمرضى كورونا

آيت الطالب يتبرأ من تدوينة تحمل بروتوكولا علاجيا لمرضى…

2021-07-22 / 8:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق