المغرب يتوصل بشحنة جديدة من اللقاح الصيني “سينوفارم”

هبة بريس ـ الرباط

علم من مصادر جيدة الإطلاع أن شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم”وصلت اليوم الجمعة الى المطار الدولي محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء.

وقالت ذات المصادر إن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية حطت الرحال بمطار محمد الخامس، وهي محملة بمليون جرعة من اللقاح الصيني “سينوفارم”.

إلى ذلك ، شددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس بالمملكة.

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