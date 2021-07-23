تارودانت : إعتقال شخص مكث 36 ساعة فوق عمود كهربائي محاولا الانتحار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إعتقلت مصالح الدرك بتارودانت ، صباح اليوم الجمعة 23 يوليوز الجاري، شخص حاول الانتحار بعمود كهربائي بأحد الدواوير بجماعة أيت ايݣاس، بعد أن مكث به حوالي 36 ساعة .

وكانت السلطات المحلية بتنسيق مع مديرية الكهرباء بتارودانت، قد قطعوا التيار الكهربائي ، من أجل تفادي مقتل الشخص الاربعيني، وفتحوا معه حوار لعله يعدل عن فكرة الانتحار ، كما قاموا بجلب رافعة عشية أمس الخميس دون جدوى ، ليبقى الوضع على حاله حتى صباح اليوم، بعدما حاول جلب قنينة ماء بعد التظاهر بإخلاء المكان، ليتم توقيفه .

ولازال لم يعرف هل الشخص يعاني مشكل نفسي دفعه الى الاقدام على محاولة الانتحار، كما أن الواقعة بعد تكرارها أكثر من مرة وخسائرها البشرية وكذلك الاقتصادية بسبب قطع التيار الكهربائي، يستدعي من المكتب الوطني للكهرباء، وضع أفكار جديدة بالاعمدة تمنع التسلق .

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