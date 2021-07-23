بعد إعلان الحكومة تشديد اجراءات “كورونا” ..الحنودي يعود الى الواجهة
عاد مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، للواجهة من جديد بعد إعلان الحكومة يوم الإثنين عن حزمة من الإجراءات الاحترازية.
وعلى عكس السابق دعا الحنودي من خلاله سكان جماعة لوطا وجميع المغاربة للتقيد الصارم بالإجراءات الحكومية المتخذة.
ووجه تحيته للمغاربة ” على صمودهم البطولي في وجه الجائحة ، واعتبارهم من طرف العالم قدوة للتفاعل الايجابي مع تدابير السلطات العمومية خلال هذا الوضع الصحي غير المسبوق”.
وكان المكي الحنودي، قد دعا ساكنة جماعته إلى عدم التقيد بقرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الماضي.
وكتب الحنودي سابقا في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فاسيبوك “سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي .من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان ،مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية … وبيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة”.
3 تعليقات
العز للسلطة دخلتك الى الصف مرة أخرى أدخل سوق راسك. ما شي اللعب هذا
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وذلك بعد متابعته بصك اتهام حول «تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية»…..نحن نعيش حالة طوارئ لن يحس بالوضع المؤلم الا من فقد عزيزا أو رأه يتألم أمامه بسبب covid19…التزموا بالإجراءات تحميل انفسكم و احبائكم مع التلقيح …
هههه دخلوه سوق راسو