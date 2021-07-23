بعد إعلان الحكومة تشديد اجراءات “كورونا” ..الحنودي يعود الى الواجهة

هبة بريس ـ الرباط

عاد مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، للواجهة من جديد بعد إعلان الحكومة يوم الإثنين عن حزمة من الإجراءات الاحترازية.

وعلى عكس السابق دعا الحنودي من خلاله سكان جماعة لوطا وجميع المغاربة للتقيد الصارم بالإجراءات الحكومية المتخذة.

ووجه تحيته للمغاربة ” على صمودهم البطولي في وجه الجائحة ، واعتبارهم من طرف العالم قدوة للتفاعل الايجابي مع تدابير السلطات العمومية خلال هذا الوضع الصحي غير المسبوق”.

وكان المكي الحنودي، قد دعا ساكنة جماعته إلى عدم التقيد بقرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الماضي.

وكتب الحنودي سابقا في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فاسيبوك “سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي .من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان ،مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية … وبيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة”.

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