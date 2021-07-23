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ارباح تويتر تفوق التوقعات.. و206 ملايين مستخدم نشط

2021-07-23 / 11:18 صباحًا
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هبة بريس ـ متابعة

حققت شبكة “تويتر” في الربع الثاني من السنة الجارية أرباحاً صافية وإيرادات أفضل مما توقعه المحللون، كذلك سجّلت أداءً أفضل بقليل من المنتظر من حيث البيانات المهمة المتعلقة بعدد المستخدمين النشطين الذين وصل عددهم في الوقت الراهن إلى 206 ملايين.

وتفاعلت السوق إيجاباً مع هذه النتائج إذ ارتفع سعر سهم “تويتر” بنسبة 4,64 في المئة في التداولات الإلكترونية بعد إقفال “وول ستريت”.

ووصل عدد المستخدمين اليوميين الذين يوصفون بأنهم “مولّدون للدخل”، أي أنهم معرّضون للإعلانات على المنصة إلى 206 ملايين في نهاية يونيو، أي بارتفاع 7 ملايين بين الفصلين الأول والثاني، في حين كانت السوق تراهن على بلوغه 205,9 ملايين.

ونسبت “تويتر” هذا التقدم إلى جملة عوامل منها التحسينات التقنية التي وفّرت للمستخدمين مزيداً من التركيز على المحتوى الذي يهمهم بفضل إتاحة تصنيف التغريدات وفق مجموعة مواضيع رئيسية تسمى “توبيكس”.

كذلك حسّنت “تويتر” قدرتها على رصد التغريدات ذات اللهجة القاسية أو البذيئة على ما تؤكد، إذ غالباً ما تتعرض لانتقادات بسبب نبرة بعض المنشورات والتعليقات البغيضة.

وسجلت “تويتر” أيضاً زيادة قوية في عائدات الإعلانات بنسبة 17 في المئة عن الفصل السابق، وبنسبة الضعف تقريباً (87 في المئة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، إذ وصلت إلى 1,05 مليار دولار.

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