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النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام تندد باستهداف المغرب ومؤسساته

2021-07-23 / 10:33 صباحًا
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ع بركة ـ هبة بريس

عبرت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام في بلاغ لها تتوفر الجريدة على نسخ منه، عن قلقها وانزعاجها من الحملة الإعلامية الشرسة التي تستهدف المغرب ومؤسساته على خلفية مزاعم التجسس التي أطلقتها منظمتي” فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية” .

وتستغرب النقابة انجرار العديد من وسائل الإعلام الفرنسية والدولية وراء هذه الإشاعات واستغلالها لمحاولة ضرب صورة المغرب في الخارج وخلق حالة تشويش في الداخل، عبر تبني هذه الفرضيات والتقارير، دون التقصي والتحري أو أخذ وجهة نظر الطرف المغربي، في ضرب صارخ للعمل الصحفي المهني، وفي تجاوز مرفوض لكل الأخلاقيات التي تتشدق بها هذه الوسائل كلما تعلق الأمر بملف يخص قضية الصحافة والصحافيين بالمغرب.

وفي السياق ذاته، تستنكر النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام التحامل الغريب والمنظم الذي عبرت عنها المنظمتان، بالتزامن مع خوض المغرب بمختلف مؤسساته معارك ديبلوماسية قوية إقليمية ودولية، كما تندد بالتنسيق الإعلامي الكبير والمضلل الذي واكب تبني المنظمتين لتقارير غير دقيقة.

وإذ تعتبر النقابة أن هذا المعركة الخارجية لها أجندتها ومحركاتها المعروفة التي تحاول النيل من استقرار المغرب ووحدته، فإنها تستغرب من استغلال هذه الحرب من طرف أطراف داخلية لمحاولة خلط الأوراق وإقحام ملفات لا علاقة لها بموضوع مزاعم التجسس، عبر تبني مواقف ملتبسة وداعمة لمزاعم المنظمتين اللتين قرر المغرب رسميا مقاضاتهما أمام القضاء الفرنسي.

وعلى هذ الأساس، تشدد النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام على أهمية تعزيز الوحدة وتجاوز الخلافات للرد على هذه الحرب الإعلامية القوية التي تشن ضد المغرب ومؤسساته، على اعتبار أن استقرار المملكة ووحدتها وصورتها ومؤسساتها الوطنية جزء لا يتجزأ، وأي تطاول يمس هذا الاستقرار لا يمكن السكوت عنه أو التعاطي معه بشكل متردد أو محايد.

وفي الإطار ذاته، تناشد النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنظمات والهيآت الوطنية والدولية الجادة التعاطي مع هذه الخروقات بمسؤولية وصرامة عبر نهج خطاب إعلامي رصين ومهني وذي مصداقية يؤسس على الدقة والتحري والرأي والرأي الآخر دون خلفيات سياسية أو حقوقية لا علاقة لها بمزاعم المنظمتين.

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